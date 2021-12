Le Mémorial de Caen recrée deux personnages virtuels, Rachel et Hannah

Actualité chargée ce mercredi 4 novembre au Mémorial de Caen : outre le début de l'évenement les Mémoriales, qui traite l'actualité littéraire et scientifique de la seconde guerre mondiale, ce mercredi marque la présentation aux enseignants des écoles de ces deux nouveaux personnages virtuels pour un support pédagogique aux enfants. Rachel et Hannah sont deux enfants cachés sous l'occupation allemande, ils raconteront leur vie sur les réseaux sociaux et sur internet.

Découvrez le trailer :