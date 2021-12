Le soutien gorge à 2 millions de dollars

C'est la deuxième fois que la marque de lingerie propose à ses clientes un soutien-gorge unique. Une version ultra-luxieuse à 2 millions de dollars.

C'est le mannequin Lily Aldridge qui le portera le 9 décembre prochain pendant le défilé annuel de la marque. Cette pièce de collection a nécessité près de 700 heures de travail et plus de 6.500 pierres précieuses, dont évidement des diaments, mais aussi des pierres de topazes bleus, des saphirs jaunes et des quartz roses, assemblés avec de l'or à 18 carats.

L'heureuse propriétaire qui l'achètera aura le droit à un service de livraison spécial sous très haute sécurité.

Il est beau... Mais il doit pas être très facile a porter au quotidien...