Debout la France dévoile la composante ornaise de sa liste

La tête de liste présente les lignes directrices qui ont conduit à l'élaboration de cette liste : quelques élus locaux de terrain et des personnes issues de la société civile, pour du renouveau et du concret, pour changer des 3 partis (ndlr : PS , Les républicains, FN) qui amènent à 50 % d'abstention et qui échouent depuis des années.

Le candidat insiste aussi sur la nécessité de ne pas faire le second tour de l'élection avant le premier, et sur le fait qu'une élection régionale n'est pas une « mini présidentielle ».

Un programme axé sur 5 ou 6 compétences clef pour la région :

Les transports, grands oubliés des années socialistes, explique Nicolas Calbrix, réclamant de ses vœux une meilleur offre TER, de la ponctualité, de bons cadencements, et pas seulement une LNPN qui est à revoir de fond en comble avec une priorité sur le nœud ferroviaire mantois. Il souhaite aussi l'électrification de Paris/Granville.

Les déserts médicaux, avec les pôles de santé dont il faut accélérer l'installation à l'exemple de celui de Mortagne au Perche. Le candidat annonce la création (s'il est élu) d'une bourse pendant les 4 dernières années d'étude des étudiants en médecine, en échange de l'installation des nouveaux diplômés, pendant 2 ans dans les pôles de santé normands.

Le développement économique, où la région Normandie devra mettre le tissus économique dans un cadre favorable. Le candidat veut aussi envoyer des 114.000 bénéficiaires normands du RSA, dans une formation qui ramène à l'emploi. Il veut aussi réorienter l'épargne des normands vers leurs entreprises.

Concernant le développement numérique, Nicolas Calbrix veut qu'on s'occupe de tous les normands qui n'ont pas ADSL ou qui habitent encore dans des zones téléphoniques « blanches ».

Agriculture: our le candidat, la région qui pilotera la nouvelle PAC doit sauver cette profession, c'est la vie des petites communes, des écoles, c'est la sauvegarde des paysages. Il veut aussi que la région finance les mises aux normes agricoles imposées par l'Europe, pas de beaux projets pour couper des rubans, mais des projets concrets, expliquant : on ne gardera pas une industrie agroalimentaire puissante s'il n'y a plus d'agriculture.

Enfin, concernant la gestion de la région, l'équipe de Debout la France veut une gestion équilibrée, pas tout à Caen et à Rouen, pas tout dans le triangle Rouen/Le Havre/Caen, mais aussi des services délocalisés de la région présents partout sur le territoire.

Concernant les finances, le projet de Nicolas Calbrix et de ne pas augmenter la pression fiscale régionale, et même de faire un examen des dépenses clientélistes qui sont actuellement faites.

Sur le terrain, l'équipe explique un sentiment de ras le bol des gens de voter tous les ans, même si la question de la Normandie les intéresse. Un sentiment aussi d’abandon encore plus fort dans l'Orne que dans les autres territoires : c'est la métropole et le désert normand alors que 2/3 des normands vivent en zone rurale.

La partie ornaise de la liste :

1° Claudine Prodhomme, commerçante, Donfromt,Mouvement pour la France (MPF).

2° Pierre Lateux, retraité éducation nationale, La Lande de Lougé, Debout la France (DLF).

3° Véronique Roullé, secrétaire commerciale, Soligny La Trappe, SE.

4° Michel Levesque, maire, Saint Hilaire-la-Gérard, DLF.

5° Lucienne Deleu, retraité, Sevigny, DLF.

6° Jean-Luc Chevalier, cadre bancaire, Saint Evroult de Montfort, DLF.

7° Sylvie Lerendu, employée de commerce, DLF.

8° Aurele El Biaine, étudiant, Flers, DLF.

9° Coralie Dubost, animatrice, L'Aigle, DLF.

10° Pierre Bulverstre, retraité, Saint Martin d'Ecublei, DLF.

11° Clémentine Morel, assistante d'éducation, Saint Martin d'Ecublé, DLF.