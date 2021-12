Rome (AFP). Rome et ses touristes retrouvent enfin la Fontaine de Trevi

Rome et ses milliers de touristes ont retrouvé mardi toute la splendeur de l'un des monuments les plus emblématiques de la Ville éternelle, la fontaine de Trevi, restaurée après 16 mois de travaux financés par la maison de couture Fendi (groupe LVMH). Vers 17H30 (16H30 GMT), l'eau a commencé à couler de nouveau vers le grand bassin séparant la petite place de l'immense sculpture baroque adossée au palais Poli. La cérémonie d'inauguration de la fontaine, rénovée pour un coût estimé à plus de deux millions d'euros, s'est déroulée en présence du patron de la maison de couture Fendi, Pietro Baccari, et de Karl Lagerfeld, directeur artistique de la maison de luxe Chanel et du groupe italien. "C'est une très grande émotion pour tous, surtout pour nous citoyens de Rome", a déclaré à cette occasion Silvia Fendi, petite-fille des fondateurs de la marque. Les travaux de restauration de la fontaine, achevée en 1762, avaient débuté le 30 juin 2014. Le maire de Rome Ignazio Marino, destitué la semaine dernière, avait alors symboliquement jeté une pièce de monnaie dans le bassin de la fontaine. Celle-ci a repris vie mardi après 16 longs mois de sécheresse au moment précis où le patron de Fendi et un représentant de la mairie de Rome ont refait ce geste. Des centaines de milliers de touristes l'ont fait avant eux, conformément à la tradition. Celui qui jette ainsi une pièce, dos à la fontaine, est assuré de revenir un jour dans la Ville éternelle. Chaque année, près d'un million d'euros de piécettes sont récupérées dans la fontaine, et intégralement reversées à des organisations caritatives. Mardi, deux jeunes hommes ont été arrêtés après avoir réussi à s'emparer de quelque 70 euros de pièces lancées ces derniers jours directement dans la fontaine. Typique de l'époque baroque, la fontaine, reliée à un aqueduc faisant arriver l'eau depuis l'extérieur de Rome, est haute de 26 mètres pour une largeur de 20 mètres. - Passerelle en plexiglas - Pendant toute la durée des travaux, et pour éviter de trop décevoir les milliers de touristes qui n'ont jamais cessé de se presser auprès de la fontaine, une passerelle en plexiglas avait été aménagée et un petit bassin installé pour recueillir les pièces de monnaie. Le patron de Fendi avait expliqué au début des travaux de restauration fin juin 2014 que le système des passerelles était apparu comme "le moyen le moins pire pour continuer de voir la fontaine, et pour la montrer comme jamais personne ne l'avait vue avant". Il n'empêche, nombre de touristes se sont montrés très déçus de ne pas pouvoir admirer ce chef d'oeuvre de l'art baroque, rendu célèbre par une scène inoubliable de "La Dolce Vita" de Federico Fellini: l'actrice suédoise Anita Ekberg y prenant un bain de minuit en robe du soir aux côtés de Marcello Mastroianni. M. Baccari avait expliqué ce mécénat en soulignant que Fendi est "une maison italienne, une maison romaine". "C'était pour nous la possibilité de lier notre nom de manière indélébile à Rome, une occasion à ne pas rater", avait alors expliqué le patron italien. Fendi a également financé à Rome la restauration du palais de la Civilisation italienne, un symbole de l'ère fasciste, appelé aussi le Colosseo quadrato (le Colisée carré), avant d'y installer son nouveau siège social. Silvia Fendi a indiqué qu'une partie de ce bâtiment, moins connu des touristes mais également très emblématique de la ville éternelle, serait accessible au grand public. Commandée à Nicolas Salvi en 1732 par le pape Clément XII pour remplacer le modeste bassin installé à cet endroit, la fontaine de Trevi fut achevée trente ans plus tard par Niccolo Pannini. Oeuvre monumentale en forme d'arc de triomphe, elle n'avait pas été restaurée depuis 23 ans.

