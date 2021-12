Sotteville-lès-Rouen : Guldeboa, le grand retour!

Figure incontournable du rock à la rouennaise, Gul chante en français des textes croustillants aux mots qui sonnent, pleins d'humour et de malice, à la fois tendres et cyniques. "J'aime appuyer là où ça fait mal, s'amuse-t-il. La lucidité est salutaire et l'humour est une arme efficace contre la bêtise." Pour ce concert au Trianon, Gul convie sur scène des invités de marque : Philippe Davenet, son complice pour les duos piano/voix et la grande Anne Sylvestre qui partage avec lui le goût du bon mot. Beaucoup plus électrique que le précédent, Luxe, calme et volupté est déjà en écoute libre sur Soundcloud : de quoi patienter un peu en attendant la date fatidique du 3 novembre !

Pratique. Le 3 novembre à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 7 à 14€. 02 35 73 65 99