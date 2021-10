Mélissa Nkonda

1er single: Nouveaux Horizons



En mai 2010, Valéry Zeitoun, le patron du label AZ lance l’opération « Je Veux Signer Chez AZ ». Pour la première fois, une maison de disques organise des auditions via Facebook

Dès les 1ères auditions organisées à l’Olympia, une candidate se démarque : Melissa Nkonda

Melissa Nkonda est désignée par le jury et signe dans la foulée son contrat d’artiste chez AZ.

Débute alors un véritable conte de fée pour la révélation de l’opération « Je Veux Signer Chez AZ »

Elle part durant l’été 2010 enregistrer son premier album aux studios ICP de Bruxelles et collabore avec les plus grands noms du moment :

- Frankie Tontoh - batteur d’Amy Winehouse, RedOne - producteur de Lady Gaga et Andrew Dawson - mixeur de Jay-Z et Drake

- V V Brown et Soprano pour 2 superbes duos

Nouveaux Horizons est un album qui ressemble à Melissa, riche de mélodies aux influences pop, latino, afro-américaine et soul, bercé par sa voix chaude, émouvante et puissante.

Découvrez les coulisses de Je veux Signer chez AZ et l’enregistrement de l’album de Melissa sur :

www.youtube.com/MelissaNKonda#p/u/3/XXEG3T7fEwQ <http://www.youtube.com/MelissaNKonda>

Découvrez Nouveaux Horizons en images sur :

http://www.melissankonda.com/ <http://www.melissankonda.com/>

"Nouveaux horizons" une nouveauté Tendance Ouest