Sorties cinéma de la semaine du mercredi 20 avril

C'est aujourd'hui l'arrivée de nouveaux films au cinéma !



Le chaperon rouge

On commence avec Le Chaperon rouge, un film de Catherine Hardwicke, la réalisatrice des films Twilight. Au casting Gary Oldman et Amanda Seyfried, vu dans Mamma Mia. On retrouve ici cet univers avec un trio amoureux, Valérie qui aime Peter le bucheron mais qui n'ets pas insensible aux charmes d'Henry le riche gentilhomme que ses parents lui ont choisi. Sur fond de psychose causé par un loup-garou, le conte du chaperon rouge est ainsi revisité. Voici la bande annonce :



Source code

On passe maintenant à un film de science-fiction avec Jake Gyllenhaahl et Michelle Monaghan. Colter est un capitaine de l'armée américaine qui expérimente une nouvelle technologie. Il ets capable de revire les 8 dernières minutes de la vie de quelqu'un. Dans le cas de sa mission, il doit s'en servir pour trouver qui a posé une bombe dans le train où son corps a trouvé la mort pour arrêter les coupables. Mais l'affaire prend de l'ampleur quand on découvre qu »un autre attentat va avoir lieu dans un train. Ce n'est plus un enquête mais ça devient une course contre la montre. Regardez la bande annonce :



Détective Dee : le mystère de la flamme fantôme

On termine avec "Détective Dee : le mystère de la flamme fantôme". L'histoire se déroule dans la Chine pré-médiévale. Le couronnement de l'impératrice est compromis alors la future souveraine fait appel à une légende pour résoudre les morts mystérieuses. Ce film est basé sur une histoire vraie, celle d'un détective dévoué à la famille Tang, qui a elle même servi de terreau à une série de romans. Voici la bande annonce :



A noter également la sortie cette semaine de « la fille du puisatier » de et avec Daniel Auteuil accompagné de Kad Merad, et puis « et soudain tout le monde me manque » avec Mélanie Laurent et Michel Blanc.



