Rouen : l'association Arami accompagne les défunts démunis

L'histoire de cette association n'est pas sans rappeler celle du film anglais Une belle fin, dans laquelle un homme se charge de retrouver les familles des défunts isolés. Le fonctionnement d'Arami est similaire. "Bien souvent, nous recevons un appel de la mairie qui nous donne le maximum de renseignements et ensuite nous essayons de contacter de la famille et d'avoir des informations sur la personnes décédée, explique Léon Butez, président de l'association laïque, sans idéologie politique, ethnique ou religieuse. Si la personne était croyante, nous organisons un temps de prière, sinon, on rédige un poème qu'on lit pendant la cérémonie", précise Yves Meyer, secrétaire de l'association.

Pour la Toussaint, la ville de Rouen a offert environ 200 chrysantèmes à l'association qui s'est ensuite chargée de les déposer sur les tombes. Cette année, 41 personnes ont été inhumées dignement grâce à la trentaine de membres de l'association qui entretiennent ensuite les tombes.