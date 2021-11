Benoît Paire rejoint pour la première fois le plateau de cet Open de tennis 2015, aux côtés de Jo-Wilfried Tsonga et de Paul-Henri Mathieu. Il présente cette saison un bilan particulièrement bon, avec trois titres au compteur (Bergame, Quimper, Bastad) et trois finales (Cherbourg, Tokyo, Brest) à son actif. Il a notamment battu deux fois en six semaines le Japonais Kei Nishikori, alors 4ème mondial.

149e au classement ATP mondial en février dernier, Benoît Paire est aujourd'hui 23e.