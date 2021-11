Athènes (AFP). Grèce: nouveau naufrage en mer Egée, 11 migrants morts dont 6 enfants

Au moins dix migrants, dont deux enfants et quatre nourrissons, ont été retrouvés noyés dimanche dans la cabine de leur embarcation qui a chaviré à l'approche de l'île grecque de Samos dans l'est de la mer Egée, a-t-on appris auprès des gardes-côtes grecs. Le corps d'une jeune fille a en outre été découvert sur les côtes de Samos en mer Egée, où des dizaines de réfugiés ont péri ces derniers jours dans des naufrages successifs. Selon les autorités, dix personnes ont été retrouvées mortes dans la cabine d'un bateau en provenance des proches côtes turques, qui a chaviré à juste 20 mètres des côtes de Samos. Les rescapés de ce naufrage sont 15 personnes tandis qu'au moins deux migrants sont portés disparus. Ce nouveau drame vient de s'ajouter à une dizaine de naufrages qui ont eu lieu depuis lundi au large des îles grecques de Lesbos, dans le nord-ouest de l'Egée, de Kalymnos et de Rhodes, situés dans le sud-est de cette mer séparant la Grèce de la Turquie et qui ont fait une soixantaine de morts dont plus de 28 enfants. Vendredi, 22 personnes dont 17 enfants ont déjà péri dans cette traversée d'une dizaine de milles entre les îles grecques et les côtes occidentales turques. Mercredi a aussi été une journée noire avec cinq naufrages au large de Lesbos, Samos et Agathonissi qui ont fait 24 morts, dont 11 enfants. Avec la venue du mauvais temps et la ruée des exilés pour tenter d'anticiper la fermeture en cours des frontières européennes, le bilan des victimes retrouvées dans les eaux grecques de l'Égée s'établissait à plus de 80 morts, en majorité des enfants, pour le seul mois d'octobre, selon un décompte établi par l'AFP. Depuis le début de l'année, les arrivées par la mer en Grèce ont atteint le chiffre de 580.125 selon des chiffres révisés du Haut Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR), sur un total de 723.221 arrivés en Méditerranée. En Italie, le décompte était de 140.200.

