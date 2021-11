L'Agenda en Normandie : mardi 3 novembre

MANCHE

Dans le cadre du Mois du film documentaire, la bibliothèque Jacques-Prévert de Cherbourg-Octeville, propose une programmation de films en écho à l'exposition et au livre «La Photographie» d'Ugo Mulas. Rendez-vous samedi et dimanche pour assister aux projections. Plus d'infos ICI

Les places pour l'élection de Miss Pays Saint-Lois sont disponibles. Cette année, la soirée se déroulera au Théâtre Roger-Ferdinand le samedi 28 novembre à partir de 20h30. Au programme : défilé des jeunes filles, défilé de mannequins, show de coiffure et show ruban de la Saint-Loise Gymnastique. Tarif unique de 10€, places en vente à la Mie Calîne et Planet'R.

CALVADOS

Vendredi et samedi, les journées gourmandes s'invitent place Saint-Sauveur à Caen. Deux jours de dégustation, de gastronomie et de convivialité. Des chefs se succèderont pour présenter des recettes adaptées aux différents repas de la journée. Il y aura aussi des dégustations de spécialités normandes dans les bars et restaurants de la place Saint-Sauveur. Plus d'infos ICI

Samedi, rendez-vous de 11h à 14h30 à la patinoire de Caen pour découvrir le hockey sur glace mais pas que, comme nous l'explique Guillaume De Paix de Coeur, coach adjoint des féminines SON Prévoyez une tenue de sport adaptée et des gants en laine.

Dimanche, pour l'avant-dernière journée de la saison, 3 courses de trot et 4 courses de plat se tiendront sur l'Hippodrome de Vire. L'entrée est gratuite.

Dimanche, assistez au spectacle Casse-Noisette interprété par le ballet et l'orchestre de l'Opéra National de Russie. C'est ce dimanche à 15h30 au Zénith de Caen. L'entrée varie de 39€ à 62€.

ORNE

A partir de vendredi et jusqu'à la fin du mois, les commerces sont en fête à Alençon. Shop'In Alençon lance un grand jeu concours doté de nombreux lots : une twingo, un séjour pour 4 au Futuroscope, un vélo ou encore des smartphones et des tablettes. Rendez-vous chez vos commerçants participants jusqu'au 28 novembre.

Samedi, un Raffal Fest est organisé à Alençon. C'est un festival de rock et métal avec Florian Sursois, Irradium, Echo Logic All et Climat. C'est ce samedi à la Halle aux Toiles à partir de 20h. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les informations ICI