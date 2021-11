Un Palestinien armé d'un couteau a été tué samedi par des gardes israéliens à un point de passage entre la Cisjordanie et Israël, a annoncé la police. Ce Palestinien, qui venait de Jénine (Cisjordanie) et se dirigeait vers Israël, s'est approché du point de passage et a été repéré et tué par les gardes israéliens avant qu'il ne puisse les attaquer, a ajouté la police.

