Comment faire vie du deuil ?

Comment survivre au gouffre de la disparition de l’autre ? Comment se relever de l’arrachement des funérailles ? Comment trouver des raisons d’espérer sous l’engloutissement de la douleur de l’absence ? Et si, au contraire, il s’agissait de trouver dans cette épreuve des points d’appui pour approfondir le sens de l’existence, pour vivre le deuil, pour faire vie du deuil ?

C’est à celles et ceux qui ont connu ou connaissent le deuil, croyants convaincus, pratiquants réguliers ou occasionnels, agnostiques en recherche, que s’adresse Philippe Baudassé dans ces pages d’une rare densité. Fraternel et méditatif, son propos est riche de vingt ans d’expérience consacrés à la fréquentation de l’Évangile et à l’accompagnement des familles. Attentif à toutes les formes et phases du deuil, cherchant toujours, pour chaque moment et chaque situation, à offrir des suggestions concrètes, il dénoue les fils de la fidélité comme de la séparation, de la culpabilité comme du pardon, de la prière comme de la pacification. Tout en n’hésitant pas à aborder les pires tragédies : le décès dont on se sent responsable, le suicide que l’on aurait voulu empêcher, la mort d’un enfant qui reste scandaleusement incompréhensible. Un guide pour redécouvrir combien l’amour est plus fort que la mort, et apprendre à conjuguer fidélité au défunt et amour de la vie.

L'auteur : Cadre au Samu Social de Paris et exerçant en parallèle une activité de coaching spirituel, Philippe Baudassé, qui a longtemps mené un travail pastoral, est notamment l’auteur, au Cerf, de La Mission des équipes funérailles : accompagner et célébrer.