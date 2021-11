Paris (AFP). Le meilleur chocolatier du monde est Français

Le Français Vincent Vallée a remporté vendredi le championnat du monde du chocolat, organisé par Cacao Barry lors du 21e salon du chocolat de Paris, a annoncé la filiale du géant suisse du secteur, Barry Callebaut. "C'est la première fois qu'un chef français gagne la compétition", a indiqué dans un communiqué Cacao Barry, qui organise les World Chocolate Masters tous les deux ans depuis 2005 dans la capitale française. A 27 ans, Vincent Vallée succède à l'Italien Davide Comaschi, sacré en 2013, et pourra porter le titre du "meilleur artisan chocolatier au monde". Entré dans le milieu il y a 12 ans, nommé meilleur apprenti de Vendée en 2006, il dirige depuis 2011 le laboratoire de pâtisserie de Thierry Bamas, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), lui-même meilleur ouvrier de France dans sa catégorie. Confronté à 19 concurrents venus des quatre coins du monde et issus comme lui de qualifications nationales, Vincent Vallée a remporté un concours dont le thème était "Inspiration de la nature", avec notamment une sculpture de femme à tête de félin et à la peau zébrée de 1m70 de haut, ainsi qu'une cage à oiseaux décorée d'un crapaud, de deux libellules et d'un nénuphar en chocolat. Parmi les six épreuves réparties sur trois jours, les candidats ont aussi du réaliser un encas à emporter ou encore un praliné moulé. "Pendant la compétition, Vincent Vallée a placé la barre très haut en termes d?innovation et de créativité", a déclaré le président du jury, Michel Perruchon, cité dans le communiqué, louant "l'habileté, l'ingénuité et la vision dont (le Français) a fait preuve lors de la grande finale". Le Japonais Hisashi Onobayashi décroche la médaille d'argent et le Belge Marijn Coertjens termine sur la troisième marche du podium.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire