L'hôtel Le Normandy de Deauville fermé jusqu'à fin avril

La fermeture de cet hôtel mythique, à l'architecture anglo-normande typique des manoirs de la région, est un événement en soi : jamais, depuis son inauguration en 1912, l'établissement n'avait fermé ses portes.

Le programme de rénovation en cours depuis 2010 est pour le moins ambitieux, ne serait-ce que sur le plan financier : le renouveau de sa toiture à lui seul avait coûté plus de 10 millions d'euros. 80 suites et chambres ont aussi été revus, comme l'espace de réception. Le vaste chantier, qui s'ajoute aux rénovations partielles de deux autres établissements du groupe Barrière à Deauville, représente une enveloppe globale de quelque 40 millions d'euros... et 20 millions d'euros de plus seront investis à Deauville en 2016, assure le groupe.

Vu l'ampleur de ces travaux, pas étonnant alors que l'entreprise annonce déjà un hôtel Normandy "métamorphosé et surprenant" d'ici le mois d'avril : la réouverture du lieu, qui marquera la fin de ce programme de rénovation de grande ampleur, devrait avoir lieu à la fin du mois d'avril 2016.