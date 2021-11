Jérusalem (AFP). Jérusalem: deux blessés et un Palestinien neutralisé dans une attaque au couteau

Un Palestinien a blessé un civil au couteau vendredi à Jérusalem et a été "neutralisé" par des tirs israéliens lors du premier attentat anti-israélien dans la ville depuis presque deux semaines, a indiqué la police. Il s'agit d'un touriste américain sérieusement touché, a indiqué l'hôpital où il a été admis. L'agresseur pourrait avoir pris la victime pour un Israélien. Un autre civil a été blessé à une jambe par une balle perdue quand des agents de sécurité ont ouvert le feu sur l'agresseur, a précisé la police. L'agresseur, un Palestinien de 23 ans originaire d'un quartier de Jérusalem-Est, a été évacué dans un état critique, a dit la police. Alors qu'une vague de violences touche les Territoires palestiniens et Israël depuis le 1er octobre, Jérusalem n'avait plus été le théâtre d'attentat depuis le 17 octobre selon un listing compilé par les autorités israéliennes. Les faits se sont produits le long de la ligne de tramway de Jérusalem, sur un axe qui sépare les quartiers palestiniens et juifs et où de nombreuses attaques ont été commises au cours des derniers mois.

