Paris (AFP). Retraites complémentaires: les partenaires sociaux se retrouvent pour parachever l'accord

A partir de 2019, les salariés seront incités à travailler plus longtemps pour pérenniser les régimes de retraites complémentaires: patronat et syndicats mettaient vendredi la dernière main à un accord délicat à défendre auprès des travailleurs. A leur arrivée au siège du Medef, les représentants des trois syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC) qui avaient accepté le 16 octobre un "accord de principe", ont à nouveau défendu leur décision. "Le choix était difficile, mais on a sauvegardé pour au moins quelques années l'Agirc-Arrco", a déclaré devant la presse Pascale Coton, négociatrice de la CFTC. "Des efforts à court terme sont demandés à tout le monde, que je considère équilibrés", a renchéri Jean-Louis Malys (CFDT), disant cependant vouloir veiller à ce que "les plus modestes ne soient pas touchés". FO et la CGT, qui ont refusé cet accord, étaient néanmoins présents. "Nous avons pu vérifier depuis le 16 octobre le niveau de mécontentement des salariés, des retraités et particulièrement des femmes, grandes perdantes de cet accord", a souligné Éric Aubin (CGT). Le projet d'accord, qui ouvre selon ses détracteurs la voie à un "report de l'âge de la retraite", prévoit des économies de 6,1 milliards d'euros d'ici à 2020 qui, selon le Medef, limiteraient le déficit des régimes complémentaires à 2,3 milliards d'euros à cette date. Sa mesure phare instaure un système de bonus-malus pour inciter les salariés à décaler leur départ, à partir de 2019 (génération 1957). Une fois atteints l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation requise pour une pension à taux plein, ces salariés devront travailler un an de plus ou subir une décote de 10% pendant deux ans, voire trois. Ceux qui travailleront deux années de plus bénéficieront au contraire d'un bonus. La réunion de vendredi doit permettre d'"apporter des modifications qui ne remettent pas en cause l'esprit" du projet d'accord, a résumé Serge Lavagna (CFE-CGC). - 'pas de tension' - Parmi les points à préciser, figurent les conditions de dérogation au système de décote qui doit s'appliquer aux retraités exonérés de CSG. Cette dérogation concernerait 30% des retraités. Les syndicats veulent aussi reprendre le passage concernant la mise en place d'une contribution aux régimes Agirc (cadres) et Arrco (tous salariés du privé) lorsqu'un salarié senior est licencié, qui sera discutée lors de la prochaine négociation sur l'assurance-chômage. "Ce n'est pas un moment de tension, mais de compréhension du texte", a jugé Pascale Coton. Outre le système de décote, la majorité des mesures doivent peser sur les salariés ou retraités, comme une moindre revalorisation des pensions (-1 point par rapport à l'inflation) qui doit, à elle seule, permettre d'économiser 2,1 milliards d'ici à 2020. Le patronat (Medef, CGPME, UPA) de son côté a fini par accepter une augmentation de ses cotisations, qu'il chiffre à 700 millions. Mais il affirme avoir obtenu du gouvernement une baisse similaire des cotisations à la branche AT-MP de la sécurité sociale (accidents du travail-maladies professionnelles), ce que l'exécutif refuse pour l'heure de confirmer ou démentir. "On n'est pas là pour ça, notre négociation doit se limiter à l'Agirc-Arrco", a estimé Mme Coton.

