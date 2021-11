Athènes (AFP). Migrants: 22 morts dont 13 enfants dans de nouveaux naufrages en Mer Egée

Au moins 22 migrants, dont 13 enfants, se sont noyés dans la nuit de jeudi à vendredi au large des îles grecques de Kalymnos et Rhodes dans deux nouveaux naufrages de bateaux venus de Turquie en mer Egée, tandis que 144 ont pu être sauvés, a indiqué la police portuaire grecque. Au large de Kalymnos, les corps de 19 migrants ont été retrouvés vendredi matin, dont ceux de six femmes, huit enfants et deux nourrissons, victimes du naufrage dans la nuit de leur bateau, qui convoyait, selon de premiers témoignages "environ 150 personnes", a indiqué la police portuaire. Au large de Rhodes, plus au sud, le naufrage d'un autre bateau a provoqué la noyade d'une femme, un enfant et un bébé.

