Boxe : à la pesée Frank Haroche Horta a rappelé à Maxime Beaussire qui il est

Après être chacun monté sur la balance, Frank Haroche Horta et Maxime Beaussire se sont plié à la traditionnelle photo d'avant combat, les mettant face à face. "C'est moi le champion", a martelé à plusieurs reprises Frank Haroche Horta, champion de France en titre des super-welters. Un titre que Maxime Beaussire aimerait bien lui ravir ce soir, lui qui est champion de France des welters. "Je vais te battre, ça va être un grand combat, dans le respect bien sûr" a enchaîné le plus expérimenté des deux hommes. Maxime Beaussire, originaire de Saint-Lô et licencié à Caen, est lui resté stoïque.

Maxime Beaussire est toujours invaincu dans le monde professionnel, avec 19 victoires et un nul. Le Normand prend donc des risques ce soir, mais pas des risques inconsidérés comme l'estime Gérard Teysseron, promoteur du gala...

Pas moins de 3 000 personnes sont attendues aux Zénith ce soir. "Le public de Caen est un public de connaisseurs, qui aime la belle boxe. Il supportera Maxime Beaussire et ça pourra l'aider à faire la différence, mais si Frank Haroche Horta l'emporte, le public saura ovationner le vainqueur", explique Gérard Teysseron.

Le premier combat sera lancè à 19h. Le combat de Maxime Beaussire devrait lui démarré vers 22h15.