Coupe de France : le programme des Bas-Normands pour ce 7e tour

On savait déjà que Saint-Lô accueillerait le club d'outre-mer de Sainte-Marienne, en provenance de l'île de la Réunion. Ce sera beaucoup moins exotique pour le seul club calvadosien encore en course, Dives-sur-Mer, qui se mesurera aux Granvillais, club d'un niveau au-dessus, pour un derby régional fratricide. Avranches ne se déplacera pas très loin non plus puisque le club de National ira chez les Bretons de Paimpol, qui évolue quatre niveaux en-dessous.

Les rencontres auront lieu samedi 14 ou dimanche 15 novembre.