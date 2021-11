Hébron (Territoires palestiniens) (AFP). Hébron reste l'abcès de fixation des violences entre Palestiniens et Israéliens

Hébron a de nouveau été jeudi le théâtre d'attentats au couteau dont deux auteurs palestiniens ont été abattus par les forces israéliennes, et qui font de la grande ville du sud de la Cisjordanie l'abcès de fixation d'un mois de violences. Alors que les tensions semblent diminuer ailleurs en Cisjordanie occupée, à Jérusalem et en Israël, le centre d'Hébron et les environs de la ville voient se succéder quotidiennement les agressions à l'arme blanche de jeunes Palestiniens contre des soldats, des garde-frontières et des colons israéliens. S'y déroulent aussi des affrontements entre lanceurs de pierres d'une vingtaine d'années et forces israéliennes. Mahdi Al Mohtaseb, 23 ans, et Farouq Sider, 19 ans, sont les derniers Palestiniens en date à avoir agressé à l'arme blanche deux membres des forces de sécurité israéliennes et à être abattus, selon les forces israéliennes. Des images prise par un vidéaste de l'AFP montrent Farouq Sider gisant dans la rue, le sang ruisselant sur le pavé mouillé par la pluie, tandis qu'un colon prend une photo. Au moins cinq autres jeunes ont été tués ces derniers jours après avoir agressé ou tenté d'agresser des soldats israéliens, selon les forces israéliennes, à proximité immédiate ou non loin du tombeau des Patriarches, révéré par les musulmans et les juifs et symbole de la partition de la ville. Des dizaines de lanceurs de pierres ont affronté les soldats dans la journée. Quatre personnes ont été blessées à balles réelles ou caoutchoutées, selon des sources médicales. Des heurts, journaliers depuis des semaines, ont été rapportés de Bethléem et Ramallah. Hébron, bastion du mouvement islamique Hamas, est une poudrière où 500 colons vivent parmi les Palestiniens derrière miradors et barbelés sous haute protection de l'armée. Aux alentours d'Hébron, le conflit est permanent entre Palestiniens et Israéliens de colonies comme Kyriat Arba. - 'Ségrégation presque totale' - A une dizaine de kilomètres au nord d'Hébron, l'armée a décidé de tenir le plus possible les Palestiniens à l'écart des populations juives du bloc de colonies du Goush Etsion, autre zone tendue, rapportait le site d'information Ynet en parlant de "ségrégation presque totale". Depuis quatre semaines, les heurts et une série d'attentats anti-israéliens ont fait 63 morts (dont un Arabe israélien) côté palestinien et neuf côté israélien dans les Territoires, à Jérusalem et en Israël. La moitié des Palestiniens tués ont été abattus en commettant des attentats. La jeunesse palestinienne est exaspérée par les vexations liées à l'occupation israélienne, la poursuite de la colonisation, l'absence de toute perspective personnelle et le discrédit des autorités et partis palestiniens. L'esplanade des Mosquées à Jérusalem, symbole national et religieux pour les Palestiniens, a catalysé la protestation. A Hébron, elle a été renforcée ces derniers jours par le refus des autorités israéliennes de restituer à leur famille les corps des auteurs d'attentat. Cette disposition fait partie des mesures annoncées par le gouvernement israélien début octobre, qui a aussi décidé d'accélérer le rythme des démolitions de maisons d'auteurs d'attentats. La Cour suprême israélienne a examiné jeudi les recours déposés contre la démolition de six maisons et devrait se prononcer dans les prochains jours. - Solution à un Etat - L'implication de la justice irrite vivement une grande partie de la droite, qui accuse les juges de freiner la répression. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à la tête de l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire, a évoqué à huis clos récemment l'idée d'une cour spéciale qui traiterait des affaires terroristes et pourrait statuer plus favorablement sur les démolitions ou les détentions sans inculpation, rapportait le quotidien Haaretz.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire