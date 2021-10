Basket - Bilan N2 : objectifs atteints pour les clubs du Calvados

> Ifs. Troisièmes de la saison régulière, les Ifoises débuteront les play-off samedi 23 avril à domicile contre Aulnoye. Les Nordistes apparaissent comme leur plus redoutable adversaire puisqu'elles n'ont perdu que deux matchs en Nationale 2. Les play-off réunissent six équipes (les trois premières des poules ouest et nord) sous forme d'un mini-championnat se déroulant en six journées. Les deux premières monteront en Nationale 1.

> Mondeville Espoirs. L'équipe espoirs de Mondeville a terminé au septième rang avec onze victoires pour autant de défaites. Composée presque uniquement de cadettes, l'équipe a rempli son objectif. « Ça n'a pas été simple », estime son entraîneur Didier Godefroy. Mondeville reste sur une grosse déception en Coupe de France cadettes (élimination en demi-finale dimanche 17 avril contre Bourges) mais ne manque pas d'autres défis d'ici juin : championnats de France cadettes et espoirs entrecoupés, pour certaines joueuses, du championnat du Monde UNSS en Chine.

> Ouistreham. Ouistreham a rempli sa mission en validant son maintien. « Ça reste une saison correcte mais on aurait pu finir facilement trois places au-dessus », indique son coach Eric Béchaud. Les joueuses de la côte ont fini huitièmes avec dix victoires contre douze défaites. « On n'était pas loin des meilleurs. C'est un problème de maturité et, parfois, de niveau. »