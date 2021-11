Paris (AFP). Patrice de Maistre conclut un accord financier et juridique avec la famille Bettencourt

L'ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, Patrice de Maistre, a conclu "un accord financier et juridique" avec la famille de la milliardaire, renonçant ainsi à faire appel de sa condamnation, a-t-on appris jeudi auprès de leurs avocats. La transaction a été conclue "entre Liliane Bettencourt, la famille Bettencourt-Meyers et Patrice de Maistre", indique un communiqué des avocats. L'ancien gestionnaire de fortune avait été condamné en première instance à 30 mois de prison, dont un an avec sursis, et à 250.000 euros d'amende. Il avait aussi été condamné à verser plus de 12 millions d'euros de dommages et intérêts à la milliardaire. Après cette transaction, M. de Maistre renonce à faire appel de ce jugement.

