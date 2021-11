Actions coups de poing sur le Tour de France : la menace de la Coordination Rurale 50

L'été 2015, dans la Manche, aura été celui de la colère des agriculteurs, l'été 2016 doit être celui du Tour de France. Cependant, la Coordination Rurale (CR), syndicat agricole minoritaire, menace de "mettre en œuvre des actions d’envergure et « coup de poing » à l’occasion de cet événement sportif si les engagements de nos responsables politiques locaux ne sont pas tenus".

Un ultimatum qui intervient alors que débute la campagne des élections régionales en Normandie. Les agriculteurs restent en effet un électorat non négligeable pour les candidats. "Après l'échec des négociations et les promesses non tenues sur les prix payés aux agriculteurs, (...) la CR50 tient à mettre en garde les politiques sur les enjeux de l’agriculture au niveau régional. Les engagements proposés lors de la campagne régionale devront être concrétisés" assure la Coordination Rurale .

Rencontre avec Hollande

Yannick Bodin, président de la CR50, exige que "le monde politique ne se défile plus et devienne réellement acteur de la sauvegarde de l’agriculture familiale, garante et synonyme d’emplois dans nos régions dites rurales".

Les représentants du syndicat annoncent une rencontre avec François Hollande et son conseiller, samedi 31 octobre, à l'occasion de sa venue dans le Sud-Manche. Un échange autour de l'endettement des exploitants agricoles.