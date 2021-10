Le concours récompense la qualité, le savoir faire et l’innovation dans les constructions de logements neufs. Le lauréat pour le Prix de l’esthétique immobilier est “Bouygues Immobilier” pour la construction de 72 logements et quinze cases commerciales à Hérouville Saint-Clair. Les travaux ont commencé en septembre 2007 et se sont achevés en juin 2010.

