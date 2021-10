Il récompense les entreprises innovantes de moins de deux ans. Dans l’agglomération caennaise, les lauréats sont : Shift Up Engineering pour l’étude et la conception de produits liés à l’industrie du cycle, Sedigate, qui propose une solution pour la déshydratation des sédiments à terre, Golf Compact, société de golf synthétique et enfin Opti’miles pour la mise à disposition gratuite de véhicules (photo).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire