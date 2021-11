Le centre d'hébergement d'urgence de l'Orne paré pour l'hiver

Les sans domiciles ne sont pas que les SDF tels qu'on peut se les imaginer. C'est aussi tous ceux et celles qui ont été malmenés par la vie et ses aléas, et qui pour un soir, une semaine ou un mois, se retouvent sans logement, chacun avec sa propre histoire.

Cet hébergement devient plus sensible, avec le risque de conditions météorologiques dégradées, et de grands froids. Avec 60 places d'accueil à l'échelle départementale, dans les centre de'Alençon, Flers et Argentan, mais aussi chez des bailleurs sociaux, l'Orne a toujours été en mesure de répondre à la demande.

Le préfet de l'Orne, Isabelle David s'est rendue ce mercredi 28 octobre au centre d'hébergement à Alençon. Depuis février, il est géré par l'association « Coallia ». Il gère notamment le numéro d'appel « 115 », sur tout le département de l'Orne.

Son directeur : Jean-François Vannier:

Outre une nuit au chaud, le centre d'hébergement d'urgence, c'est aussi beaucoup d'écoute des populations les plus en difficulté, et un accompagnement social de celles-ci. C'est aussi une orientation vers les associations caritatives et un accompagnement pour sortir de la précarité.