Le multi-récidiviste des délits routiers !

A 14h, le même lundi 18 avril, le contrevenant répond de ses actes selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Caen. En effet, le prévenu de 31 ans, J-J H., est “fort” de 27 mentions à son casier judiciaire, étrenné lorsqu’il était mineur. L’autre aspect de cette banale interpellation, est que l’homme est sorti de détention le 4 mars dernier. Il venait de purger sa dernière condamnation du 5 octobre 2009 pour conduite en état alcoolique, sans permis de conduire, sous stupéfiants, et sans assurance.

“Vous rendez-vous compte que vous êtes dangereux?”

Pourquoi ce nouveau véhicule n’était pas assuré ? “C’est parce que je n’ai pas le permis”, répond le récidiviste à la présidente. En fait ,il conduit sans permis depuis 2000 et s’est déjà fait condamner 11 fois pour délits routiers ( délits de fuite, excès de vitesse, et autres) “Là, j’allais pas bien, ma mère venait de m’annoncer qu’elle avait une maladie grave et j’avais bu douze bières. Alors, j’ai eu envie de prendre l’air, et d’aller voir la mer. Lorsque j’ai été interpellé, ma mère m’appelait de l’hôpital, et j’allais la rejoindre”, explique le prévenu. La présidente l’interrompt : “Vous rendez-vous compte que vous êtes dangereux ? Pour prendre l’air, vous auriez pu aller faire une balade à pied, si vous n’avez pas le permis de conduire, vous ne conduisez pas, point-barre !” Le procureur requiert un an d’emprisonnement et la révocation d’un précédent sursis de six mois. Maître Agnès Falcoz-Vigne-Ritchie affirme qu’il faut relativiser la gravité des faits. Le taux d’alcool n’était pas très élevé, il répondait à sa mère qui était à l’hôpital et il n’y a pas eu d’accident. La comparution immédiate est surtout due au casier. L’avocate a été entendue puisque la peine a été réduite à huit mois d’emprisonnement ferme. Viennent s’y ajouter les six mois de révocation du sursis. Le prévenu a immédiatement commencé à purger sa peine.