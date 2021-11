Arnaques au téléphone: quelles sont les dernières techniques des escrocs ?

1. L'hameçonnage par le permis à points :

L'une de leur nouvelle façon d'opérer : Ils se font passer pour des employés du service des permis de conduire de la préfecture. Ils souhaitent vous informer de la mise en place d'un nouveau service qui vous permet tout simplement de connaître votre solde de points sur votre permis.

Ils vous proposent alors de composer le 01.78.90.44.90. Lors de votre rappel, vous tombez sur une boite vocale, qui vous explique que le service est saturé, et d'en appeler un autre au 0 899... ect, pour accéder à cette information.



Or ce numéro est surtaxé et fait donc grimper votre facture téléphonique pour rien, puisque vous n'aurez pas non plus les informations que vous étiez venues chercher au départ.



Les services de préfectures tiennent à rappeler qu'aucune information sur votre solde de points n'est communiquée par téléphone.

2. L'hameçonnage par Facebook :





Les réseaux sociaux sont plus que jamais les terrains de chasse des escrocs. Certains d'entre eux usurpent l’identité de vos amis sur Facebook et vous envoient des messages de détresse : Ils ont besoin d'argent !

Bonne âme, vous pensez bien faire, vous composez le numéro que votre (faux) ami vous a demandé de composer, et vous vous faites avoir. Certaines victimes se sont retrouvées avec plusieurs dizaines d’euros en plus sur leurs factures de téléphone.

Et quand il ne s'agit pas d'appeler un numéro, on vous incite à réaliser des virements qui là vous coûtent encore plus cher.

3. Le ping Call



Un appel qui ne vous laisse pas le temps de décrocher, instinctivement vous rappelez. Il s'agit certianement de ce qu'on appele un "ping call", une arnaque de plus en plus en vogue.



Cette technique touche énormément de personnes, et comme elle fonctionne, elle perdure depuis plusieurs mois. Le numéro à l'origine de l'appel en absence est certes un 01 ou un 02... Mais il est surtaxé !

Pour ne pas susciter la méfiance de leurs victimes, les escrocs passent désormais leurs appels depuis des numéros normaux.

*Comment y remédier ?

Des remèdes miracles, il n'en existe pas malheureusement. Mais il existe deux services qui peuvent vous être très utile :



INFO ESCROQUERIES (Renseignements) :



Lancée le 6 janvier 2009, Info-escroqueries, au sein de l'OCLCTIC (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication), a pour mission d'être une plateforme téléphonique d'information et de prévention sur les escroqueries. Accessible au numéro 08 11 02 02 17, et destinée aux victimes ou aux potentielles victimes d'escroqueries, ce centre d'appel peut vous donner des conseils, des information, et vous aide à la prévention.



33 700 (Signalements) :



Le 33 700, c'est le numéro court auquel vous pouvez envoyer par SMS les numéros d'escrocs qui ont essayé de vous soutirer de manière malhonnête de l'argent.