Paris (AFP). Fifa: sept candidatures officialisées, celle de Nakhid rejetée

Sept candidatures à la présidentielle de la Fifa ont été officialisées mercredi par le comité électoral de l'instance suprême du foot, qui a rejeté le 8e prétendant David Nakhid, ex-capitaine de la sélection de Trinité-et-Tobago, pour un parrainage invalide. Les sept dossiers enregistrés sont ceux, par ordre alphabétique, du Prince Ali, de Musa Bility, Jérôme Champagne, Gianni Infantino, Michel Platini, du Cheikh Salman et de Tokyo Sexwale. L'élection est programmée le 26 février à Zurich. "Une des cinq déclarations de soutien pour M. Nakhid a été déclarée invalide car cette même fédération avait précédemment fourni une déclaration de soutien pour un autre candidat, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la Fifa. Au regard de cette situation, la commission électorale ad-hoc a décidé de ne pas prendre en compte le dossier de M. Nakhid car le critère des cinq déclarations de soutien n'était pas rempli". Pour se déclarer candidat à la présidentielle Fifa, outre une solide expérience dans l'administration du foot, il faut en effet présenter au moins cinq parrainages de fédérations affiliées à la Fifa (209 au total). La situation de la candidature de Platini est particulière: le président de l'UEFA est suspendu par le comité d'éthique de la Fifa jusqu'au 5 janvier pour un versement controversé de 1,8 million d'euros par Joseph Blatter, président démissionnaire de la Fédération internationale, en 2011 pour un travail de conseiller achevé en 2002. Son dossier ne sera véritablement examiné en détail -avec test d'intégrité à la clé- qu'à la levée ou l'expiration de cette sanction. Les dossiers des six autres candidats enregistrés par la commission électorale de la Fifa ont eux été immédiatement transmis à la chambre d'investigation du comité d'éthique, pour y subir les fameux tests d'intégrité. Les résultats de ces examens seront ensuite renvoyés à la commission électorale, qui validera définitivement ou non chaque dossier de candidature. La Fifa vit actuellement une période de grand chaos, cernée par les enquêtes des justices suisse et américaine, sur fond de scandales de corruption présumée à grande échelle.

