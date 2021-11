Tourisme : le Calvados fait le pari du médiéval

Les professionnels du tourisme semblent nostalgiques d'une année 2014 particulièrement faste pour la Basse-Normandie. Le 70e anniversaire du Débarquement et les Jeux équestres mondiaux avaient permis de battre des records de fréquentation. A un an du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings qui se déroula le 14 octobre 1066, ils s'activent, désireux de surfer sur l'histoire médiévale de la Normandie. Le flop du dernier grand anniversaire en 2011, à l'occasion du 1 100e anniversaire du traité de Saint-Clair-sur-Epte, scellant la création de la Normandie, semble avoir été digéré.

Intérêt grandissant

"Dans l'ensemble chez les professionnels, la thématique médiévale trouve un écho depuis le début des années 2000, mais par manque de cohésion entre les différents sites, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de la démarche", reconnaît Paul Chandelier, président du Comité départemental du tourisme. Dès l'an passé, tous les organisateurs de fêtes médiévales se sont vu proposer de faire une communication commune pour l'année 2015. Le festival de fantasy Cidre et Dragon de Merville-Franceville en a profité, accueillant 70 000 visiteurs sur deux jours en septembre. La manifestation sera portée sur trois jours l'an prochain, témoignant d'un intérêt grandissant du grand public.

A plus d'un an du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, l'industrie du tourisme se mobilise donc pour éviter les erreurs passées. Le 18 septembre dernier, le logo de "Normandie Médiévale" a été dévoilé, pour servir d'emblème à l'opération touristique d'envergure en cours de préparation. Quelques jours plus tard, le lancement de l'appel à projets suivait pour que toutes les personnes ou associations puissent proposer des initiatives sur cette thématique. "C'est bien la Normandie dans son ensemble qui est concernée", précise Raphaël Chauvois, vice-président en charge du tourisme au sein du Conseil régional. "Il est important de structurer la filière du tourisme médiéval à travers ses sites de Bayeux, Caen ou Falaise, mais aussi ceux de la route des abbayes ou de l'épopée de Guillaume".

L'agenda des festivités est loin d'être complet, mais plusieurs points d'orgue sont déjà à noter. Les 30e Médiévales de Bayeux début juillet accueilleront plus de 50 000 personnes et marqueront le départ d'une série d'événement jusqu'aux 950 ans du couronnement de Guilmaume Le Conquérant, le 25 décembre à Londres. La capitale du Bessin entend même créer un Centre de compréhension de l'Europe du Moyen-Âge d'ici 2023. Pour l'heure, Caen travaille à l'organisation d'un programme : expositions, descentes aux flambeaux et pique-nique médiéval au château. Un gros projet est en amorce à Dives, Cabourg et Houlgate, autour de l'embarquement des troupes de Guillaume, puisque les armées normandes sont parties de ces points en direction de l'Angleterre. "Il nous faut jouer sur plusieurs tableaux, estime Paul Chandelier. Il ne peut pas y avoir que Le Débarquement de 44 !"