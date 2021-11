New York (AFP). General Motors rappelle plus de 1,4 million de voitures pour risque d'incendie

GM a annoncé mardi rappeler plus de 1,4 million de véhicules produits de 1997 à 2004, dont la grande majorité se trouve aux Etats-Unis, pour un risque d'incendie dans le compartiment du moteur suite à une fuite d'huile. Ce problème mécanique est à l'origine de 19 blessés lors des six dernières années mais le groupe automobile affirme ne pas avoir recensé de décès pour l'instant. C'est la troisième fois que GM fait revenir ces voitures chez les concessionnaires, après 2008 et 2009, parce que les précédentes réparations n'ont pas fonctionné, explique un porte-parole à l'AFP. Les véhicules concernés sont la Pontiac Grand Prix modèles 1997 à 2004, la Chevrolet Impala (2000 à 2004), la Chevrolet Lumina 1998 à 1999, la Chevrolet Monte Carlo (1998-2004), l'Oldsmobile Intrigue (1998 à 1999) et la Buick Regal (1997 à 2004). Environ 1,283 million de ces voitures sont aux Etats-Unis, le reste au Mexique, au Canada et ailleurs, ajoute GM sans donner les chiffres par pays touché. Ces berlines et coupés de milieu de gamme sont équipés d'un moteur de 3,8 litres de cylindrée, selon GM.

