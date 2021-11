Quand la pollution atteint des niveaux records... Il y a le feu au lac !

Alors que des rapports scientifiques révèlent que les eaux européennes sont dans un état critique, que dire de l'état des eaux de ce lac. C'est un triste spectacle auquel assistent, impuissants, les habitants de Bangalore, troisième ville de l'Inde.

On pourrait croire à première vu qu'il s'agit de neige fraiche, il n'en n'est rien. Le lac Bellendur est recouvert d'une épaisse couche de mousse blanche hyper-toxique. Le phénomène résulte de l'accumulation de produits chimiques, ce qui pousse le lac à s'enflammer parfois spontanément à cause des gaz qui s'en échappent.

Cette mousse qui s'accumule à la surface des 36 kilomètres de la berge, déborde dans les rues avec les pluies et les moussons, et dégage une odeur nocive et pestilentielle.

Cela en dit long... et nous laisse sans voix.

Cette scène apocalyptique semble sortir d'un film de science-fiction, mais la situation est bien réelle.

Chaque jour, le lac reçoit environ 500 millions de litres d’eaux usées non-traitées. Ce lac est la plus grande réserve d'eau de la ville, avec une surface de 3,61 km², et d'une profondeur maximale de 921 mètres.