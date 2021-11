Ivre, il provoque un accident à Rouen

C'est le Centre d'Information et de Commandement qui a averti Police Secours pour se rendre place Cauchoise à Rouen. Sur place, les policiers aperçoivent une voiture immobilisée sur la contre-allée et vide d'occupants. Le véhicule a semble-t-il embouti deux voitures stationnées ainsi que trois barrières métalliques.

Un peu plus loin, les forces de l'ordre retrouvent un homme de 24 ans, habitant Grand-Quevilly, et se dirigeant vers la rue Stanislas Girardin. Sur lui sont retrouvées les clés de la voiture ainsi que le certificat d'immatriculation qui n'est pas à son nom. L'homme explique que c'est bien de son véhicule qu'il s'agit mais il nie être l'auteur de l'accident, assurant qu'il s'était fait dérober la voiture un peu plus tôt.

Les policiers le font souffler à l'éthylomètre, pour un résultat de 1,32g d'alcool dans le sang. L'homme a été placé en cellule de dégrisement avant d'être entendu en garde à vue où il devra répondre d'une conduite sous l'état d'un empire alcoolique, défaut d'assurance, défaut de permis de conduire et accident matériel.