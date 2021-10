Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 18 avril

Gorillaz



Sortie du nouvel album du groupe Gorillaz : « the fall », le premier album composé sur iPad !! Conçu en un mois sur la route, The Fall est un album conceptuel. Un vrai disque de tournée, le documentaire musical des pérégrinations hautes et basses d'un cerveau qui ne sait plus s'arrêter . C'est ainsi que le groupe nous décrit ces 15 nouvelles chansons. Ils l'avaient proposé en téléchargement gratuit sur leur site au mois de décembre, il sort maintenant en CD à tarif préférentiel. Voici « Amarillo », le 1er extrait :



Hugh Laurie





Hugh Laurie est décidément un artiste complet. Il est acteur, vous le connaissez tous pour son rôle de Dr House, il est aussi écrivain et maintenant chanteur. C'est un passionné de blues, il sort ainsi « Let them Talk ». L'album met en avant le talent musical de Hugh Laurie grâce à une sélection très personnelle des standards et des grands classiques de blues oubliés, qu'il chante avec son groupe de musiciens renommés et quelques invités très spéciaux. Voici le 1er extrait de l'album : "You don't know my mind"





JUDITH



On termine avec Judith qui sort son 1er album .L'ex star académicienne, qui avait 16 ans à l'époque de l'émission, a pris son temps. Elle a mûri et grandi. Maintenant âgée de 20 ans, elle présente « si l'on s'en souvient », un album de ballades et de titres légers. Voici le 2ème extrait que vous avez découvert sur Tendance Ouest, « te passe pas de moi » :



