CFA : la réserve malherbiste renoue avec le succès

Sur onze éléments, le coach de la réserve Sébastien Bannier, avait décidé de faire appel à huit professionnels. Et cette fois, ils ont tenu leur rang puisque Pablo Barzola, Benjamin Nivet et Rajiv Van La Parra ont inscrit les trois buts caennais à Venoix. Les Caennais ont d'autant mieux abordé ce match qu'ils ont eu la chance d'ouvrir la marque dès la deuxième minute de jeu, face au troisième du groupe D de CFA.

Une fois de plus, ils se sont laissés rejoindre au score 14 minutes plus tard, mais ont réussi à reprendre la min juste avant la pause. Mais incapable de faire le break, ils se sont fait piéger à la 51' minute de jeu, concédant une nouvelle égalisation. Heureusement, les Rouge et Bleu n'ont pas laissé le doute s'installer, reprenant l'avantage au score, grâce à un but de Benjamin Nivet deux minutes plus tard.

Dixième du groupe D de CFA, Caen compte quatre points d'avance sur le premier relégable alors que cinq journées restent à disputer. Prochain match samedi 23 avril à Luçon.