Islamabad (AFP). Le séisme a fait plus de 160 morts au Pakistan et en Afghanistan

Le puissant séisme qui a secoué l'Asie du Sud lundi à la mi-journée fait plus de 160 morts au Pakistan et en Afghanistan, ont indiqué des responsables locaux à l'AFP. Au Pakistan, au moins 135 personnes ont été tuées, selon le décompte effectué à partir des chiffres fournis par les autorités locales et provinciales. L'Autorité pakistanaise de gestion des catastrophes naturelles a fait état de la mort de 43 personnes, ajoutant qu'elle attendait confirmation de nombreux autres décès. L'armée a confirmé le décès de 123 personnes, et indiqué que plus de 950 personnes avaient été blessées. En Afghanistan, le bilan atteignait 31 morts, dont 12 écolières tuées dans une bousculade lorsqu'elles ont tenté de fuir leur école au moment du séisme à Takhar, une province reculée du nord-est. Ailleurs dans le pays, 9 personnes ont été tuées dans le Badakhshan, 8 au Nangarhar (est), et deux dans la province de Baghlan.

