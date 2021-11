Régionales : les candidats de la droite et du centre dans la Manche

Ils soutiennent tous Hervé Morin, tête de liste en Normandie pour les élections régionales sous l'étiquette "La Normandie Conquérante", rassemblement de la droite et du centre.

Dix-sept hommes et femmes forment la liste départementale conduite par l'élu cherbourgeois David Margueritte. Une liste qui présente un "équilibre politique, territorial et générationnel" selon la tête de liste manchoise. Huit sont membres des Républicains, quatre du Modem ou de l'UDI, un appartient au mouvement CPNT, et quatre sont non-encartés, représentent la société civile. Parmi ces derniers, Hubert Lefèvre, président de l'association des maires ruraux de la Manche.

On trouve aussi deux conseillères régionales sortantes, Florence Mazier et Anne-Marie Cousin, qui est également présidente de l'UDI dans le département de la Manche.

Le plus jeune de la liste, Pierre Soetaert, est âgé de 23 ans. Le plus âgé est le Granvillais Michel Peyre, âgé de 68 ans, ce qui porte la moyenne d'âge à 53 ans.

Enfin, les candidats sont répartis sur la quasi-totalité du territoire, à savoir 13 cantons sur 17.

La liste

- David Margueritte, 35 ans, conseiller municipal et communautaire Les Républicains à Cherbourg-Octeville, avocat



- Anne-Marie Cousin, 64 ans, maire UDI de Torigni-sur-Vire, retraitée de l'enseignement



- Jean-Manuel Cousin, 45 ans, maire adjoint et conseiller communautaire Les Républicains à Coutances, agent d'assurances



- Claire Rousseau, 53 ans, maire Les Républicain d'Equilly, vice-présidente de la CC Terre et Mer, employée dans l'artisanat

- Hubert Lefevre, 64 ans, maire de Rauville-la-Bigot, vice président de la 4C, et président de l'association des maires ruraux de la Manche, retraité de l'agriculture



- Florence Mazier, 43 ans, Le Dézert, conseillère régionale sortante Les Républicains, agricultrice



- Pascal Marie, 48 ans, Les Veys, délégué départemental CPNT, artisan



- Christiane Vulvert, 63 ans, Le Plessis-Lastelle, UDI, journaliste, ex-directrice générale de France Soir



- Pierre Vogt, 60 ans, Trouville-sur-Sienne, Modem, ingénieur



- Béatrice Gosselin, 57 ans, Gouville-sur-Mer, conseillère municipale et communautaire Les Républicains, professeur des écoles



- Michel Peyre, 68 ans, Granville, conseiller municipal UDI, président du Nouveau centre Manche, consultant



- Nathalie Panassié, 50 ans, maire de Saint-James, vice-présidente de la CC Saint James, adjointe de direction



- Pierre Soetaert, 23 ans, conseiller municipal Les Républicains de Cherbourg-Octeville, chef de projet



- Françoise Hamon, 66 ans, conseillère municipale et communautaire Les Républicains de Cherbourg-Octeville, orthophoniste



- Laurent Pien, 47 ans, maire de Condé-sur-Vire, vice-président de Saint Lô Agglo, ingénieur



- Emmanuelle Jeanneteau, 47 ans, Avranches, Les Républicains, adjointe de direction



- Jean-Yves Mercier, 67 ans, Bréville-sur-Mer, vice-président de la CCI Centre et Sud Manche, trésorier de la CCI Normandie