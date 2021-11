Face cachée, du cirque équestre au Haras du Pin

Sans parole et sans cesse en mouvement, 4 acteurs et 5 chevaux en quête de liberté tissent l'histoire d'une fratrie qui se retrouve dans un bar un peu déjanté. Des individus qui ont besoin de repousser les murs, de faire tomber les masques, de s'accomplir, de s'évader. Chacun à son rythme, que ce soit en haut d'une corde, sur un trapèze ou en abandonnant la confiance à un cheval. Car le cheval, lui ne triche pas. Avec lui, on ne peut pas se voiler la face bien longtemps. A voir en famille !



Tarif: 12 € par adulte, 6 € par enfant et gratuit pour les moins de 4 ans.

Vous pouvez assister à ce spectacle après avoir suivi une visite guidée du Haras national du Pin et une visite du parcours découverte de l’écurie n°1, un espace muséographique moderne sur le cheval.

Renseignements et réservations : Haras du Pin Tourisme 02 33 36 68 68

Rendez-vous jeudi, vendredi et samedi à 17h30.

Ecoutez Vincent Welter, responsable de la voltige et du dressage, nous présenter le spectacle: