Paris (AFP). Ligue 1: Paris s'envole, Marseille respire

Le PSG, emmené par son trio d'enfer Cavani-Ibrahimovic-Di Maria, a accentué son avance en tête de la L1 en écrasant Saint-Etienne (4-1) au Parc des Princes, alors que Marseille a enfin renoué avec le succès à Lille (2-1), dimanche lors de la 11e journée. . Paris, la réponse du patron On attendait une réaction après le nul frustrant des Parisiens contre le Real Madrid (0-0) en Ligue des champions. Les joueurs de Laurent Blanc se sont parfaitement ressaisis face aux Verts (5e), prouvant une nouvelle fois qu'ils étaient intouchables sur la scène nationale. Le promu Angers tenu en échec par Guingamp (0-0), le triple champion de France en titre compte 7 points d'avance sur son surprenant dauphin. Ses vrais rivaux sont eux déjà très loin: Lyon est déjà à 10 longueurs, Monaco à 12 et l'OM à 17. A ce rythme, le championnat risque d'être plié très rapidement. Zlatan Ibrahimovic, tant décrié sur le plan européen, a lui aussi retrouvé des couleurs en L1 où il reste encore largement dominant. Le Suédois a inscrit le 3e but parisien après avoir offert le 2e à Edinson Cavani. Les deux attaquants en sont à 7 réalisations chacun en championnat. Plus globalement, la triplette formée avec Angel Di Maria a fait merveille, loin de l'apathie affichée face au Real. Mais en L1, tout est beaucoup plus facile pour Paris. . L'OM s'offre du répit Michel voulait voir des "hommes" à Lille. Le discours viril de l'entraîneur espagnol a payé et l'OM a mis fin à une série noire de sept matches consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues, en allant battre le Losc (2-1) grâce à un bon Michy Batshuayi, buteur et passeur. Pour l'OM, toujours englué en fin de classement (14e), ce succès tombe à point nommé pour atténuer un peu la morosité ambiante et effacer le terrible échec de jeudi à Braga en Europa League (3-2). Les doutes sur le potentiel des joueurs et la capacité de Michel à les mener jusqu'à un strapontin européen n'ont pas disparu d'un coup, mais Marseille a au moins gagné du répit. Comme d'habitude, c'est l'inévitable Michy Batshuayi qui s'est montré décisif pour l'OM. Le Belge a ouvert le score, caracolant ainsi seul en tête du classement des buteurs de L1 avec huit réalisations, avant d'offrir le break à Romain Alessandrini. La situation ne s'arrange pas en revanche pour Lille. La formation d'Hervé Renard, double champion d'Afrique à la tête de la Zambie et de la Côte d'Ivoire, n'a remporté que deux matches cette saison et se retrouve 15e à trois longueurs seulement de la zone rouge. . Lyon, un succès sous tension Après la claque reçue en Ligue des champions à Saint-Pétersbourg (3-1) qui hypothèque sérieusement ses chances de qualification pour les 8e de finale, l'OL s'est bien repris en championnat face à de faibles Toulousains (3-0). Mais cette victoire masque difficilement les tensions en interne. Des frictions entre joueurs et un entraîneur (Hubert fournier) isolé: le tableau n'est guère reluisant pour le club de Jean-Michel Aulas, qui limite toutefois la casse sur le plan comptable avec la 4e place au classement, à 2 points du podium et de Caen (3e), battu sur sa pelouse par Nantes (2-0). La crise est donc pour le moment écartée mais le vestiaire lyonnais reste fissuré et Hubert Fournier compte désespérément ses soutiens au sein du club. Résultats de la 11e journée de la Ligue 1 de football:

