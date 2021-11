Austin (Etats-Unis) (AFP). F1: Hamilton sacré champion du monde pour la 3e fois

Le Britannique Lewis Hamilton a rejoint dimanche des légendes de la Formule 1 comme Ayrton Senna, Niki Lauda et Jackie Stewart en décrochant, à 30 ans, son troisième titre mondial grâce à sa victoire dans le Grand Prix des Etats-Unis. Avant les trois dernières courses de la saison, Hamilton a tué tout suspense: avec ses 327 points, il ne peut plus être rejoint en tête du classement général du Championnat du monde. Il dispose de 76 points d'avance sur Sebastian Vettel (Ferrari) et 80 sur son coéquipier Nico Rosberg alors qu'il reste un maximum de 75 points à empocher. "C'est le plus beau jour de ma vie, c'est incroyable", a déclaré Hamilton, en pleurs, après avoir franchi la ligne d'arrivée. Après avoir rangé sa monoplace, il s'est précipité dans les bras de ses mécaniciens qui, deux semaines plus tôt en Russie à Sotchi, avait fêté le titre mondial des cosntructeurs. Au terme des 56 tours disputés sous un ciel relativement clément après deux jours de déluge, Hamilton a devancé son coéquipier Nico Rosberg, 2e à 2 sec 8/10e, et l'Allemand Sebastian Vettel, 3e à 3 sec 3/10e. Il a empoché sa victoire la plus importante de l'année -la 10e cette saison, la 43e de sa carrière- en profitant d'un faux pas de Rosberg, alors en tête et victime d'un travers à quelques tours de l'arrivée.

