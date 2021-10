Karmin, un duo d'américains qui fait le buzz sur le net.

Le Net est, vous le savez, une plaque tournante de talents dans le monde entier. Ce nouveau tandem qui fait parler, c'est Karmin. Leurs noms : Amy et Nick. Leurs influences : le rock, le jazz et la pop. Deux copains de lycée qui ont commencé ensemble en écrivant des chansons pour un projet d'école. Ils se sont ensuite séparés pour mieux se retrouver quelques années plus tard. Leur dernière reprise fait le buzz sur la toile, regardez et écoutez cette performance technique réalisée sur le titre « Look at me now » de Chris Brown.

