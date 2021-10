Fin de week-end chargé pour la SNSM dans la Manche

Fin de week-end chargé pour la SNSM.

La marée a surpris deux promeneurs dimanche 17 avril en fin de journée à l'est de Tombelaine près du Mont-Saint-Michel. L'hélicoptère Dauphin est intervenu pour les mettre en sécurité.

L'hélicoptère a aussi porté assistance à un kite-surfeur en difficulté au large de Portbail.

Enfin, un voilier s'est carrément échoué sur la plage de Querqueville dimanche 17 avril toujours dans l'après-midi. Il a été remorqué sans encombres jusqu'à Cherbourg.

Toutes ces opérations poussent en tous cas la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord à appeller à la vigilance. Voici quelques conseils et règles élémentaires de prudence au moment des phénomènes de grandes marées qui se poursuivent les jours prochains avec notamment des coefficients de plus de 110 prévus.

Les grandes marées ont pour conséquence d’augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer) avec un brassage d’eau de mer plus important (par exemple 12 mètres de différence à Saint Malô); elles rendent les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse.

Spécificité du Mont Saint-Michel :

Au mont Saint-Michel, ce phénomène est accentué par un lâcher quotidien d'eau du nouveau barrage erigé sur le Couesnon. Ce lâcher provoque un fort courant et une montée progressive du niveau de l'eau.

Pour connaître les horaires du lâcher quotidien, il convient de consulter le site http://www.projetmontsaintmichel.fr/ ou consulter le panneau lumineux situé à proximité du barrage sur la route du Mont Saint-Michel.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du nord rappelle à cette occasion les règles élémentaires de prudence qui s’imposent à toutes et à tous sur nos côtes.

Les promeneurs ne doivent pas :

- S’aventurer en profondeur et s’éloigner seuls d’un point de repli ou d’un abri sur la terre ferme ;

- partir sans prévenir un membre de la famille à terre, ou une personne de leur connaissance ;

- surestimer leur condition physique ;

- laisser des enfants sans surveillance.

Les promeneurs doivent « mettre tous les atouts de leur côté » :

- s’informer des conditions météorologiques (tél 32 50 pour accéder à toutes les prévisions),

- connaître les numéros de téléphone d’urgence avérée (1616 numéro unique d’appel vers le CROSS à partir d’un mobile).

Pour être secouru à temps, il faut être vu et entendu au bon moment ».

Sur l’eau, sur les plages, comme sur les routes, le plaisir et l’envie de liberté doivent savoir et pouvoir se conjuguer avec le sens des responsabilités pour plus de sécurité.

L’imprudence, l’insouciance, la négligence conduisent bien souvent le CROSS et la préfecture maritime de la Manche et de la mer du nord à mobiliser de nombreux moyens publics pour des interventions alors que d'autres demandes d'asssitance sont déclenchées, les moyens ne sont pas indéfinis et ont un coût non négligeable pour la collectivité.