Sölden (Autriche) (AFP). Ski: Pinturault prêt pour la plus haute marche à Sölden

Alexis Pinturault est prêt pour franchir la dernière marche qui conduit au gros globe de la Coupe du monde de ski alpin, avec comme rampe de lancement le géant d'ouverture de la saison, dimanche à Sölden. Cadet des prétendants à 24 ans, le Savoyard n'en peut plus de patienter derrière l'Autrichien Marcel Hirscher, qui totalise déjà quatre victoires de suite au classement général. La France non plus, qui attend depuis 19 ans un successeur à Luc Alphand. Comme au classement général (3e lors des deux dernières saisons), Pinturault est un habitué des podiums à Sölden, mais il lui manque encore la première place. "A Sölden, on lance les hostilités", souligne le skieur de Courchevel, qui compte bien se servir de l'expérience accumulée la saison passée, qui l'a vu devenir polyvalent. Une expérience qui lui permet de mieux appréhender "les enchaînements, la fatigue, les contrecoups avec les décalages horaires" et lui apporte une meilleure connaissance des pistes, "notamment en super-G", explique-t-il. Le Français a en outre gagné en puissance, en prenant "deux, trois kilos grâce à un régime alimentaire". Au programme de son hiver, "en plus des disciplines techniques et super-combinés, tous les super-G", annonce-t-il. "Mais il faudra aussi adapter ce plan en fonction de la fatigue. Et si on veut ambitionner le gros globe, ça passe par plus de victoires. En tout cas, j'ai travaillé pour qu'il (le gros globe) ne soit pas trop loin", ajoute +Pintu+. "Cette volonté, c'est bien de l'afficher. Mais on a eu aussi la prudence de la construire", remarque Michel Vion, président de la Fédération française de ski (FFS). Déboulonner de son piédestal Marcel Hirscher, à la poursuite d'un cinquième gros globe pour égaler le Luxembourgeois Marc Girardelli, ne sera pas une mince affaire. - Conditions de course - Comme ses partenaires de la +Wunderteam+, le Salzbourgeois a finalisé sa préparation dans des conditions de course, sur une piste injectée de la station italienne de Val Senales (nord-est), dont une partie des remontées mécaniques appartient au président de la Fédération autrichienne de ski. Premier favori à sa succession, Hirscher, âgé de 26 ans, reste comme d'habitude prudent. "Je ne sais pas où j'en suis par rapport à Alexis Pinturault et à Ted Ligety", grand maître du géant et triple vainqueur à Sölden (2012, 2013, 2014), avance-t-il. Avec trois Français dans les sept premiers dossards, le géant masculin est la vitrine du ski alpin tricolore. L'expérimenté Thomas Fanara et Victor Muffat-Jeandet, l'autre polyvalent qui monte, sont ainsi des candidats au podium. L'encadrement compte beaucoup également sur Mathieu Faivre, qui doit s'améliorer en régularité. Pour le vice-champion olympique Steve Missillier, qui a connu une saison 2014-2015 calamiteuse, il faudra remonter la pente. Le Bornandin partira dimanche avec le dossard 72 ! Dans la discipline école, l'Allemagne est également bien armée avec Fritz Dopfer et Stefan Luitz, même si Felix Neureuther n'est pas au mieux, ayant passé tout l'été à soigner son dos.

