Moscou (AFP). Syrie: Assad prêt à organiser une élection quand le pays sera libéré de l'EI

Le président syrien Bachar al-Assad s'est dit prêt à organiser une élection présidentielle en Syrie, mais seulement une fois que le pays aura été "libéré" des combattants du groupe Etat islamique (EI), a déclaré à l'AFP un député russe se trouvant à Damas. "Il est prêt à organiser des élections avec la participation de toutes les forces politiques qui veulent que la Syrie prospère", mais seulement une fois que la Syrie aura été "libérée" des jihadistes du groupe Etat islamique (EI), a dit Alexandre Iouchtchenko par téléphone à l'AFP, à l'issue de sa rencontre avec le président syrien. Et il a l'intention d'y participer "si le peuple n'y est pas opposé", a ajouté M. Iouchtchenko après avoir participé à une rencontre d'une heure et demie du président Assad avec plusieurs députés russes et d'autres personnalités. Samedi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré qu'il était temps de se préparer à des élections en Syrie, estimant que la position occidentale semblait changer et aller "vers une compréhension plus juste" de la situation en Syrie. Il avait également déclaré que les forces russes en Syrie étaient prêtes à fournir une couverture aérienne aux forces de l'opposition combattant l'EI, une premmière dans le discours de Moscou.

