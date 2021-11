Caen (AFP). Ligue 1: Caen redescend de son nuage, battu par Nantes à domicile

Troisième de la Ligue 1, Caen est redescendu de son nuage en s'inclinant logiquement vendredi soir à domicile contre Nantes 2 à 0, en ouverture de la 11e journée de L1, concédant sa deuxième défaite de la saison sur sa pelouse. Les joueurs de Patrice Garande restaient sur trois victoires consécutives, qui leur avaient permis de monter sur le podium du Championnat (21 points), derrière l'inaccessible Paris SG (26) et le surprenant promu Angers (21). Vendredi dans son stade Michel-d'Ornano, les Normands ont plié sur les coups de Nantais inspirés, qui confirment leur bonne dynamique avec un troisième succès de rang et totalisent 16 points. Plus incisifs et dynamiques dans les duels, les joueurs de Bruno Baronchelli - qui remplaçait sur le banc un Michel Der Zakarian resté se reposer sur Nantes après son malaise de mercredi - ont régulièrement pris de vitesse une défense caennaise souvent proche de la rupture. C'est logiquement que les Canaris ont ouvert la marque par Yacine Bammou à la 23e minute. L'attaquant, auteur de son 2e but consécutif, s'est enfconé dans l'axe sans opposition et a trompé Vercoutre d'une frappe sèche au premier poteau. Caen a poussé au retour des vestiaires, et failli égaliser sur une reprise de Delort que Riou a détourné du bout des doigts (48e). Au plus fort de la domination caennaise, Nantes a tué le match en contre, sur un centre de l'omniprésent Moimbé au premier poteau repris en pleine lucarne par Thomasson (61e), au terme d'un très beau mouvement collectif. Résultats de la 11e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Caen - Nantes 0 - 2 (20h30) Lyon - Toulouse samedi (17h00) Lorient - Rennes (20h00) Gazélec-Ajaccio - Nice Angers - Guingamp Montpellier - Bastia dimanche

