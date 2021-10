Haut-Rhin: un élève dans un état grave après une tentative de suicide au lycée

L'élève, âgé de 16 ans et en seconde professionnelle, était arrivé avant 08H00, l'heure de début des cours. Il a été retrouvé pendu dans les toilettes d'un des bâtiments du lycée peu après 09H00. L'agent d'entretien qui l'a découvert a immédiatement alerté l'infirmière scolaire et les secours ce qui lui a sûrement sauvé la vie, selon le proviseur du lycée, Alain Vervaeke.

"Les secours sont arrivés très rapidement, c'est une chance", a-t-il souligné, ajoutant que l'élève a été transporté "dans un état très, très grave" au centre hospitalier de Mulhouse.

L'inspectrice d'académie Maryse Savouret a indiqué pour sa part indiqué en milieu de journée que l'adolescent se trouvait "encore en réanimation", alors que l'établissement hospitalier n'a pas souhaité donner de précision sur son état de santé.

Cet élève, dont le père est de nationalité américaine, ne posait "aucun souci scolaire", devait passer en première l'an prochain et avait "l'ambition de poursuivre ses études", a souligné le proviseur, se disant incapable d'expliquer son acte dans l'immédiat.

"Rien n'avait laissé présager ce geste, on ne comprend pas", a-t-il poursuivi, précisant que l'établissement dispose d'une cellule de veille psychologique à l'écoute des élèves. "Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'encadrement est extrêmement attentif et chaque fois nous agissons", a assuré M. Vervaeke.

Cette tentative de suicide "a créé un émotion intense parmi les élèves de la classe et de l'établissement. La nouvelle s'est propagée très vite car une élève était à proximité des toilettes et a informé ses camarades", a encore expliqué le proviseur.

Il a souligné que cet établissement polyvalent, l'un des plus grands d'Alsace, avec environ 2.000 élèves et un internat de près de 200 places, n'avait "jamais connu de suicide".

Une cellule psychologique a été spécialement mise en place pour les camarades de classe de la victime et l'agent technique ayant retrouvé l'élève.

Dans un communiqué, le ministre de l'Education Luc Chatel a fait part de sa "profonde émotion". Il a témoigné "son soutien à la famille", espérant "que l?intervention rapide des secours permettra d?éviter toute séquelle due à ce geste désespéré".

Plusieurs suicides d'élèves ont défrayé la chronique ces derniers mois. En mars, une élève de 18 ans s'était gravement blessée en se jetant du deuxième étage du hall de son lycée, à Maromme, dans la banlieue de Rouen. A la mi-janvier, un lycéen marseillais de 17 ans avait tenté de s'immoler par le feu dans les toilettes de son établissement, où il aurait été victime de racket. Quelques jours plus tard, une adolescente de 14 ans avait tenté de mettre fin à ses jours en sautant du 4e étage de son collège à Vaujours (Seine-Saint-Denis). Cette collégienne, très bonne élève, entretenait des relations compliquées avec ses camarades.

AFP.