Paris (AFP). Ligue 1: Lyon en quête de relance, Caen de confirmation

L'Olympique lyonnais, mécontent du calendrier imposé, tentera tout de même de se refaire un moral face au mal classé Toulouse, vendredi soir, lors d'une 11e journée de Ligue 1 qui s'ouvre en fin d'après-midi avec la réception par Caen, 3e surprise, de Nantes. Mal en point en Ligue des champions depuis sa nouvelle défaite chez le Zenit St-Pétersbourg (3-1, la 2e en 3 matches de C1 après un nul), Lyon doit se résoudre à se focaliser sur le championnat, où il pointe à une sixième place, à cinq longueurs du podium. Rentrés de Russie mercredi après-midi, les Lyonnais n'auront eu que peu de temps pour récupérer et leur président Jean-Michel Aulas a dénoncé un manque d'équité par rapport au Paris SG. Le club de la capitale bénéficie en effet d'un jour supplémentaire de récupération, après son nul concédé (0-0) face au Real Madrid mercredi, et recevra Saint-Etienne en clôture dimanche (21h00). L'OL, qui reste sur un nul concédé face à Monaco (1-1), partira néanmoins favori à Gerland face à Toulouse, qui n'a plus gagné le moindre match depuis la 1re journée. Le TFC lutte donc déjà pour le maintien et sa dernière victoire dans le Rhône remonte au 18 mai 1966! A 18h30, les Caennais tenteront eux de mettre la pression sur les non moins étonnants Angevins (2e), sinon de consolider au moins leur présence sur le podium. Pour cela ils devront engranger un 4e succès de suite contre Nantes (12e). Mais les Canaris, qui espèrent retrouver Michel Der-Zakarian après son malaise à l'entraînement mercredi, vont mieux après avoir connu un trou d'air de quatre revers de rang, auquel les victoires à Lille (1-0) et contre Troyes (3-0) ont mis fin. Vendredi: (18h30) Caen - Nantes (20h30) Lyon - Toulouse Samedi: (17h00) Lorient - Rennes (20h00) Montpellier - Bastia Angers - Guingamp GFC Ajaccio - Nice Dimanche: (14h00) Reims - Monaco (17h00) Lille - Marseille

