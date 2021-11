Puisseguin (France) (AFP). Puisseguin: un enfant de 3 ans parmi les victimes, bilan à 43 morts (préfecture)

Un enfant de trois ans, fils du chauffeur du camion, figurait parmi les victimes de la collision entre un autocar et un poids lourd vendredi à Puisseguin, portant le bilan de l'accident de 42 à 43 morts, a-t-on appris auprès de la préfecture de Gironde et des gendarmes. L'enfant se trouvait "aux côtés du chauffeur de poids lourd", qui a péri dans l'accident, a indiqué la préfecture. Agé de trois ans, il est "le fils du conducteur" du camion, qui venait de Mayenne, a précisé à la presse le Colonel Ghislain Réty, commandant du groupement de gendarmerie de Gironde. L'accident d'autocar, le plus meurtrier depuis plus de 30 ans en France, a fait 43 morts et quatre blessés graves, pour la plupart des personnes âgées d'un club de loisirs, brûlées vives dans une collision avec un camion près de Libourne en Gironde. C'est l'accident de car le plus meurtrier depuis 1982, date de celui qui avait coûté la vie à 53 personnes à Beaune, en Côte d'Or, en grande majorité des enfants.

