Paris (AFP). Gironde: le plus grave accident d'autocar depuis celui de Beaune en 1982

La collision survenue vendredi près de Libourne (Gironde), qui a fait au moins 42 morts, est le plus grave accident d'autocar en France depuis celui de Beaune (Côte d'Or) qui avait fait 53 morts, dont 44 enfants, le 1er août 1982. Cet accident avait été causé par un ralentissement de la circulation sur l'autoroute A-6 Paris-Lyon. Trois voitures arrivant trop vite sur la voie de gauche s'étaient rabattues sur la voie de droite entre deux autocars transportant une centaine d'enfants d'une colonie de vacances vers la Maurienne. Le premier car s'était arrêté sans encombre mais le second avait percuté à faible vitesse une des voitures dont le réservoir s'était éventré. L'essence s'était répandue sous les cars et les voitures avant de prendre feu. Les victimes, prises au piège, avaient été carbonisées ou asphyxiées par la combustion des sièges et des garnitures en vinyle. Seuls une douzaine d'enfants assis à l'arrière étaient parvenus à s'échapper. Il s'agissait alors de l'accident de la route le plus meurtrier depuis 33 ans en France. Depuis une quinzaine d'années, trois autres accidents d'autocar ont fait plus d'une dizaine de victimes : - 17 mai 2003: 28 touristes allemands en route pour l'Espagne meurent dans un accident d'autocar sur l'autoroute A6, dans la banlieue de Lyon. Il y a aussi 47 blessés, dont six graves. - 22 juin 2004: 11 personnes sont tuées et 39 blessées lorsqu'un autocar marocain fait un tonneau au-dessus du rail de sécurité de la RN 10 à quelques kilomètres au sud de Poitiers. - 22 juil 2007: En Isère, un autocar transportant 50 pèlerins polonais tombe dans un ravin après une sortie de route, faisant 26 morts et 24 blessés.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire